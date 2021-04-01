В РФ выявлено более 9,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 383 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 9 тыс. 169 случаев, умерли за сутки 383 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 9 тыс. 169 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 216 (13,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
С начала текущей недели количество новых случаев заражения коронавирусом держалось на уровне более 8 тыс., в четверг оно вновь превысило 9 тыс.
Наибольшее количество по-прежнему отмечается в Москве, за минувшие сутки в столице выявлен 2 тыс. 151 заболевший COVID-19. Уровень свыше 2 тыс. больных не поднимался с 4 марта.
Наименьшее количество заражений за сутки зарегистрировано Еврейской АО - три, по одному - в Магаданской области и в Туве. Ни одного заболевшего в Чукотском АО.
За минувшие сутки в России по выздоровлению были выписаны 10 тыс. 247 человек, в том числе 1 тыс. 632 в Москве, скончались 383 пациента, из них 51 скончавшийся в столице.
С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 554 тыс. 264 случаев коронавирусной инфекции, 99 тыс. 233 умерших и 4 млн 176 тыс. 419 выписанных.
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