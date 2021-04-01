Президент Словакии утвердила состав нового кабинета министров

Эдуард Хегер в четверг принес присягу на посту нового премьер-министра страны, церемония прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Зузаны Чапутовой.
После присяги Хегера Чапутова представила членов нового кабинета и пожелала им помнить об ошибках, совершенных прежним правительством.
По данным словацкой прессы, вакантным пока остается место главы министерства труда.
Словакия на протяжении нескольких недель жила в условиях правительственного кризиса - представители партии "Свобода и солидарность", как и другие партнеры по правящей коалиции - партия "За людей" потребовали отставки прежнего премьера Игора Матовича. Они сделали это после решения правительства без их ведома приобрести российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".
Риски эскалации в Карабахе минимальны - президент Азербайджана
Азербайджан, вернув Карабах, восстановил историческую справедливость – президент Узбекистана
Глава МИД Азербайджана отбыл с визитом в Москву для участия в СМИД СНГ
Министры энергетики США и Саудовской Аравии провели переговоры перед встречей ОПЕК+
Банки в Азербайджане приобрели в четверг на валютном аукционе свыше $69 млн
СК Ipek Yolu Sigorta увеличила в 2020г чистую прибыль в 2,2 раза
Эстафета Олимпийского огня через японскую префектуру Осака может быть отменена из-за COVID-19
Вакцинация в Европе идет слишком медленно, полностью привиты лишь 4% жителей - ВОЗ
Число заражений COVID-19 в мире превысило 128,8 млн, число жертв - 2,8 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам