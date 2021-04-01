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Дальнее зарубежье 01.04.2021 12:33

Президент Словакии утвердила состав нового кабинета министров

Эдуард Хегер в четверг принес присягу на посту нового премьер-министра страны, церемония прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Зузаны Чапутовой.

После присяги Хегера Чапутова представила членов нового кабинета и пожелала им помнить об ошибках, совершенных прежним правительством.

По данным словацкой прессы, вакантным пока остается место главы министерства труда.

Словакия на протяжении нескольких недель жила в условиях правительственного кризиса - представители партии "Свобода и солидарность", как и другие партнеры по правящей коалиции - партия "За людей" потребовали отставки прежнего премьера Игора Матовича. Они сделали это после решения правительства без их ведома приобрести российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".

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Тэги: СЛОВАКИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, УТВЕРЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]