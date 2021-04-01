Президент Словакии утвердила состав нового кабинета министров

Эдуард Хегер в четверг принес присягу на посту нового премьер-министра страны, церемония прошла в президентском дворце в присутствии главы государства Зузаны Чапутовой.

После присяги Хегера Чапутова представила членов нового кабинета и пожелала им помнить об ошибках, совершенных прежним правительством.

По данным словацкой прессы, вакантным пока остается место главы министерства труда.

Словакия на протяжении нескольких недель жила в условиях правительственного кризиса - представители партии "Свобода и солидарность", как и другие партнеры по правящей коалиции - партия "За людей" потребовали отставки прежнего премьера Игора Матовича. Они сделали это после решения правительства без их ведома приобрести российскую вакцину против коронавируса "Спутник V".