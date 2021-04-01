Aztelekom закупил опоры на 5,3 млн манатов

ООО «Aztelekom» направит около 5,3 млн манатов на покупку деревянных и металлических опор.
Согласно данным сайта www.tender.gov.az, Aztelekom подписал соответствующие контракты с ООО «Optik tikinti ve montaj» и ООО «Kim Construction”. Общая сумма контрактов составляет 5 млн 265,75 тыс. манатов.
Договор с Optik tikinti ve montaj предусматривает поставку Aztelekom металлических опор высотой 6,5 метров, толщиной стенок 3 мм, и состоящих из четырехугольных профилей 100х100 мм. Стоимость договора – 4 млн 233,25 тыс. манатов.
По договору с Kim Construction, Aztelekom получит деревянные опоры высотой 6,5 метров, пропитанных раствором креозота. Стоимость договора - 1 млн 32,5 тыс. манатов.
ООО «Aztelekom» создано в августе 1992 года и объединяет 57 местных Телекоммуникационных компаний. Объединение входит в структуру министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Н.Аббасова
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