СК Ipek Yolu Sigorta увеличила в 2020г чистую прибыль в 2,2 раза

Чистая прибыль страховой компании Ipek Yolu Sigorta по итогам 2020 года составила 1 млн 964 тыс. 287,77 манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании
Как сообщалось ранее, прибыль СК в 2019 году составила 876 тыс. 786,12 манатов. Таким образом, в 2020 году компания увеличила прибыль в 2,2 раза.
Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2020 год доходы составили 22 млн 76 тыс. 196,54 манатов. В том числе страховые премии составили 17 млн 323,2 тыс. манатов (спад на 6,3%), инвестиционные доходы – 500,017 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.
Расходы компании за прошлый год составили 19 млн 620 тыс. 836,83 манатов, в том числе объем страховых выплат – 2 млн 650,005 тыс. манатов (спад на 86,7%), возврат по премиям – 663,208 тыс. манатов, на ведение страхового дела – 1 млн 763,878 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.
В 2020 году активы компании сократились на 57,1% - до 30 млн 235,207 тыс. манатов, капитал – на 22,8% - до 17 млн 576,307 тыс. манатов, обязательства – на 44,4% – до 12 млн 658,9 тыс. манатов.
В 2020 году объем депозитов компании, размещенных в банках, увеличился на 10,1% - до 10,9 млн манатов.
Страховая компания "Ipek Yolu Sigorta" действует на страховом рынке Азербайджана с 1996 года. Уставный капитал компании равен 14 млн 77 тыс. манатов.
А.Мамедов
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