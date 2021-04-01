Министры энергетики США и Саудовской Аравии провели переговоры перед встречей ОПЕК+

Главы Минэнерго США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, сообщила американский министр Дженифер Грэнхольм (Jennifer Granholm) в своем твиттере.

"У меня сегодня был продуктивный диалог с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. Мы подтвердили важность международной кооперации для обеспечения потребителей доступными и надежными источниками энергии", - написала она.

"Мы также обсудили более тесное сотрудничество для решения общих вызовов и развития возобновляемых источников энергии, увеличения эффективности, снижения выбросов метана при добыче нефти и газа и развития чистых форм водорода для борьбы с изменением климата", - также сообщила министр.

Агентство Bloomberg отмечает, что общение министров энергетики США и Саудовской Аравии накануне встречи министров ОПЕК+ добавляет еще один элемент неопределенности в возможное решение альянса об уровнях добычи нефти в мае.

По состоянию на вечер среды, до вмешательства США, возможность увеличения добычи была среди рассматриваемых ОПЕК+ вариантов, сообщили источники Bloomberg. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что в ходе комитета ОПЕК+ обсуждалась возможность увеличения добычи нефти в мае на 500 тыс. б/с.