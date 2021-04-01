Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9929 RUR   0.0225 GBR   2.3423 TRY   0.2058

Цена на нефть

31.03 $/bbl   WTI 59.16 -1.39 Brent 63.54 -0.60

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 01.04.2021 13:04

Министры энергетики США и Саудовской Аравии провели переговоры перед встречей ОПЕК+

Главы Минэнерго США и Саудовской Аравии провели телефонный разговор, сообщила американский министр Дженифер Грэнхольм (Jennifer Granholm) в своем твиттере.

"У меня сегодня был продуктивный диалог с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом. Мы подтвердили важность международной кооперации для обеспечения потребителей доступными и надежными источниками энергии", - написала она.

"Мы также обсудили более тесное сотрудничество для решения общих вызовов и развития возобновляемых источников энергии, увеличения эффективности, снижения выбросов метана при добыче нефти и газа и развития чистых форм водорода для борьбы с изменением климата", - также сообщила министр.

Агентство Bloomberg отмечает, что общение министров энергетики США и Саудовской Аравии накануне встречи министров ОПЕК+ добавляет еще один элемент неопределенности в возможное решение альянса об уровнях добычи нефти в мае.

По состоянию на вечер среды, до вмешательства США, возможность увеличения добычи была среди рассматриваемых ОПЕК+ вариантов, сообщили источники Bloomberg. Ранее источник "Интерфакса" сообщал, что в ходе комитета ОПЕК+ обсуждалась возможность увеличения добычи нефти в мае на 500 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]