Карантинные ограничения в Эстонии продлеваются до 25 апреля

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение о продлении действующих коронавирусных ограничений до 25 апреля включительно.

"Существующие ограничения сохраняются во всех сферах. Это относится к образованию, спорту, спортивным соревнованиям, работе с молодежью, образованию по интересам, обучению без отрыва от производства. Спа, бассейны, аквапарки и бассейны будут закрыты для посетителей. Публичные мероприятия запрещены, культурные и развлекательные заведения будут закрыты. Исключения относятся к публичным собраниям и службам на открытом воздухе, а также к музейным дворам", - сообщила пресс-служба правительства.

Компании общественного питания могут продавать еду только на вынос. Все магазины, кроме магазинов, торгующих предметами первой необходимости, должны быть закрыты.

Чтобы активизировать вакцинацию от COVID-19 и проводить ее как можно ближе к дому, правительство введет исключение, которое позволит проводить вакцинацию, в частности, в школьных зданиях, муниципальных общественных центрах, местных культурных учреждениях и спортивных мероприятиях.

С 5 апреля все люди, пересекшие государственную границу Эстонии, должны провести в самоизоляции 10 дней. Люди, перенесшие болезнь COVID-19 или прошедшие курс вакцинации за последние шесть месяцев, освобождаются от самоизоляции и тестирования.

Ранее предполагалось смягчить установленный 11 марта локдаун с 11 апреля.

По данным департамента здоровья, в Эстонии с населением в 1,3 млн человек выявлено 107 253 случаев заражения COVID-19. По этому показателю она находится в числе европейских государств с наибольшим распространением заболеваемости. Всего скончались от коронавируса 908 человек.