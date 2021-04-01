Карантинные ограничения в Эстонии продлеваются до 25 апреля

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение о продлении действующих коронавирусных ограничений до 25 апреля включительно.
"Существующие ограничения сохраняются во всех сферах. Это относится к образованию, спорту, спортивным соревнованиям, работе с молодежью, образованию по интересам, обучению без отрыва от производства. Спа, бассейны, аквапарки и бассейны будут закрыты для посетителей. Публичные мероприятия запрещены, культурные и развлекательные заведения будут закрыты. Исключения относятся к публичным собраниям и службам на открытом воздухе, а также к музейным дворам", - сообщила пресс-служба правительства.
Компании общественного питания могут продавать еду только на вынос. Все магазины, кроме магазинов, торгующих предметами первой необходимости, должны быть закрыты.
Чтобы активизировать вакцинацию от COVID-19 и проводить ее как можно ближе к дому, правительство введет исключение, которое позволит проводить вакцинацию, в частности, в школьных зданиях, муниципальных общественных центрах, местных культурных учреждениях и спортивных мероприятиях.
С 5 апреля все люди, пересекшие государственную границу Эстонии, должны провести в самоизоляции 10 дней. Люди, перенесшие болезнь COVID-19 или прошедшие курс вакцинации за последние шесть месяцев, освобождаются от самоизоляции и тестирования.
Ранее предполагалось смягчить установленный 11 марта локдаун с 11 апреля.
По данным департамента здоровья, в Эстонии с населением в 1,3 млн человек выявлено 107 253 случаев заражения COVID-19. По этому показателю она находится в числе европейских государств с наибольшим распространением заболеваемости. Всего скончались от коронавируса 908 человек.
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили в Москве ход выполнения договоренностей по Карабаху
Азербайджан заинтересован в расширении ВТС с Турцией – министр обороны
В Карабахе создаются органы Военной прокуратуры Азербайджана
Беларусь готова поставлять поезда для метро в Баку
Министр Саудовской Аравии о подоплеке увеличения добычи: Аналитики ОПЕК осторожнее других
РФ в мае может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 39 тыс. б/с - источник
Число умерших от COVID-19 с начала пандемии в Молдавии превысило 5 тыс. человек
Парламент Франции утвердил новые ограничения из-за COVID-19, оппозиция бойкотировала голосование
Продажи алкоголя на аукционах Sotheby`s упали на 22% в 2020 году
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам