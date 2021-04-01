В Швеции из-за нехватки вакцин от COVID-19 все взрослые на полтора месяца позже получат их первую дозу

Задержки с поступлением вакцин от коронавируса COVID-19 в Швеции привели к тому, что теперь власти планируют привить взрослое население страны первой дозой этих препаратов не в конце июня, а к 15 августа, сообщило в четверг издание The Guardian.

"Согласно прогнозам на сегодня, все лица старше 18 лет смогут получить первую дозу вакцины не позднее 15 августа", - заявила ответственная за вопросы здравоохранения Ассоциации органов муниципального и областного управления Мари Морелл.

Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен в свою очередь уточнила, что изменения в графике связаны с нехваткой вакцин и изменениями в рекомендациях по их использованию.

Власти Швеции с самого начала эпидемии придерживались сдержанной позиции относительно вируса и не вводили жестких ограничений. Однако в последнее время в стране отмечается рост заболеваемости COVID-19.

Накануне стало известно, что правительство продлило ряд ограничительных мер из-за высокого уровня заболеваемости. Ограничения работы ресторанов, пабов, кафе, магазинов, спортивных залов и музеев продлятся по меньшей мере до 3 мая. Это значит, что все бары и кафе по-прежнему будут закрываться не позднее 20:30, и в них можно будет ходить компаниями не больше четырех человек. А магазины продолжат пускать не более одного посетителя на десять квадратных метров.

Также десяткам шведских больниц пришлось отказать персоналу взять выходные на Пасху из-за роста числа пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.

С начала пандемии в Швеции заразились коронавирусом свыше 804,8 тыс. человек, более 13,4 тыс. умерли.