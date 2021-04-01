Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал принять "кадровые решения" в случае, если в апреле правительству не удастся переломить ситуацию с низкими темпами вакцинации населения от коронавируса.
"Алексей Владимирович, ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения - ключевая фигура в правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты", - сказал Токаев, обращаясь в четверг к главе Минздрава Алексею Цою в ходе совещания по нераспространению COVID-19.
Высказывания президента приведены в твиттере пресс-службы главы Казахстана.
"В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но правительства в целом", - отметил Токаев.
Он подчеркнул, что из-за низких темпов вакцинации Казахстан вынужден соглашаться на невыгодные коммерческие условия для ускорения поставок.
"По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,2% населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины... Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок", - сказал Токаев.
Глава государства также обратил внимание, что "фиксируется недостаток как лекарственных препаратов, так и медицинских изделий, оборудования. В среднем отделения реанимации оснащены только на 64% от требуемых стандартов".
Он пригрозил увольнением новому главе "СК-Фармация" (единый дистрибьютор лекарственного обеспечения в Казахстане) в случае дефицита лекарственных средств в стране.
"В отдельных регионах наблюдается дефицит либо низкое качество закупаемых средств индивидуальной защиты. Мы сменили руководство "СК-Фармация". Именно сейчас настал момент, который покажет управленческие возможности нового руководства. В противном случае, увольнение", - сказал президент.
Он поручил правительству и главам регионов принять меры по оснащению отделений реанимации.
"Мы можем столкнуться с перегрузкой системы здравоохранения. Поручаю правительству и акимам (главам местной исполнительной власти) принять меры по оснащению отделений реанимации и закрепить персональную ответственность главных врачей и замакимов", - сказал президент, обращаясь к главе Минздрава.
Токаев напомнил, что в стране подтверждено наличие всех трех мутировавших штаммов с более высокой контагиозностью.
"Если в ноябре 2020 года доля лиц, прибывающих в Казахстан без справок ПЦР, составляла 7,3%, сейчас она составляет 27%! (...) В итоге общий рост заражений сопровождается увеличением пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, а также ростом летальных случаев", - отметил президент.
Президент указал, что "затяжка в вакцинации - это не абстрактная проблема".
"Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства", - отметил глава государства.
Токаев поручил ввести отсрочку на уплату налогов для малого и среднего бизнеса и принудительного взыскания налоговых и таможенных задолженностей до начала массовой вакцинации.
"Прошу правительство оперативно проработать следующее: Первое, введение отсрочки на уплату отдельных налогов и платежей для субъектов МСБ в пострадавших отраслях... Второе, приостановление принудительного взыскания налоговой и таможенной задолженности", - заявил президент.
Данные меры должны действовать временно до начала массовой вакцинации и снятия большинства ограничений, добавил он.
Токаев сообщил, что в случае улучшения ситуации с пандемией коронавируса с мая текущего года возможно постепенное снятие ограничений для бизнеса.
"Имея в виду, что правительство все же сможет изменить ситуацию с пандемией к лучшему, в первую очередь, путем массовой вакцинации уже в апреле, с мая можно приступить к постепенному снятию ограничений на деятельность субъектов МСБ, в том числе в сфере услуг", - сказал президент.
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