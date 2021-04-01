Путин и Байден лидируют в мартовском рейтинге самых упоминаемых в СМИ персон - СКАН

Президент РФ Владимир Путин остается в центре внимания прессы: в марте он упоминался 289 521 раз в материалах российских СМИ политической и финансово-экономической направленности. Таковы данные "Системы комплексного анализа новостей" (СКАН), созданной "Интерфаксом".
На вторую строчку рейтинга самых упоминаемых в прессе персон вернулся президент США Джо Байден: у него 128 882 ссылки в СМИ.
На третье место с четвертого поднялся президент Украины Владимир Зеленский, получивший 61 988 ссылок в СМИ, четвертая позиция оказалась у оппозиционера Алексея Навального (58 250 упоминаний), следует из данных СКАН.
Премьер РФ Михаил Мишустин по итогам марта перешел с седьмой на пятую строчку рейтинга (53 427 упоминания), за ним следует пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у него, как и в феврале, шестое место (51 345).
Седьмую позицию занял президент Белоруссии Александр Лукашенко (41 875), на восьмое место с пятого по итогам марта опустился бывший американский президент Дональд Трамп (41 078).
На девятом месте остается мэр Москвы Сергей Собянин (31 тыс. 337 ссылок).
Замыкает топ-10 мартовского рейтинга СКАН госсекретарь США Энтони Блинкен с 21 640 упоминаний.
Значение рейтинга СКАН определяется по количеству документов с упоминанием той или иной персоны за указанный период, поступивших в СКАН из центральных и региональных СМИ, информационных агентств, специализированных и отраслевых изданий, ТВ и радио, интернет-сайтов.
СКАН (www.scan-interfax.ru) - продукт Международной информационной группы "Интерфакс" - обеспечивает пользователей оперативной информацией и доступом к электронным архивам СМИ, предоставляет уникальную возможность мониторинга и анализа текстовой информации.
В настоящее время в СКАН доступно 51 тыс. 414 источников, в марте добавлено 445 новых ресурсов. Ежедневно в СКАН поступает около 300 тыс. текстовых документов.
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