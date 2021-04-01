Лондон вводит санкции против экономической компании Мьянмы в ответ на нарушения прав человека

Великобритания вводит новые санкции в связи с военным переворотом в Мьянме, а также выделяет более $680 тыс. на работу механизма ООН по проведению расследований по Мьянме, заявил в четверг глава британского МИД Доминик Рааб.

"Министр иностранных дел Доминик Рааб сегодня объявил о дальнейших мерах, направленных против режима Мьянмы, которые заключаются в санкциях против связанного с военными конгломерата - Экономической корпорации Мьянмы (MEC)", - говорится в заявлении, опубликованном Форин-офисом.

В документе отмечается, что санкции против этой компании незамедлительно вступят в силу "за ее участие в серьезных нарушениях прав человека, поскольку она финансировала военных, а также за ее связи с высокопоставленными военными".

Санкции в соответствии с глобальным санкционным режимом из-за нарушений прав человека, предусматривают "запрет на предоставление средств и экономических ресурсов в распоряжение любых дочерних предприятий, находящихся в собственности или под контролем MEC".

Замораживание активов, также подпадающее под санкции, "не позволяет никому иметь дело с фондами или экономическими ресурсами, которые принадлежат или контролируются физическим или юридическим лицом", в отношении которых введены санкции.

Рааб также объявил о выделении "дополнительного финансирования" в размере 500 тыс. фунтов стерлингов (более $680 тыс.) "для укрепления механизма по сбору, расследованию и защите доказательств серьезных нарушений прав человека в Мьянме".

"Великобритания вносит полмиллиона фунтов в "Независимый механизм проведения расследований" по Мьянме с целью повышения возможностей сбора доказательств, которые в будущем можно будет использовать в уголовном процессе", - отмечается в заявлении.

"Независимый механизм проведения расследований по Мьянме" утвержден Советом ООН по правам человека.

Госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал решение Лондона ввести санкции против Экономической корпорации Мьянмы и призвал остановить акты насилия в отношении мирного населения страны.

"Я приветствую объявленные Домиником Раабом санкции против бирманского военного конгломерата MEC, о которых США объявили в рамках совместных действий с Великобританией. Лидеры переворота должны прекратить всякое насилие против народа и восстановить демократию", - написал Блинкен в твиттере.

25 марта Вашингтон и Лондон ввели санкции против структур в Мьянме, имеющих отношение к военному перевороту в стране, произошедшему 1 февраля. В частности, США ввели санкции против Экономической холдинговой государственной компании Мьянмы (MEHL) и Экономической корпорация Мьянмы (MEC), а Великобритания - только в отношении MEHL.

США назвали Лондон близким партнером в ответе на переворот в Мьянме. Вашингтон подчеркнул, что "вводя санкции против данных структур, Соединенные Штаты и Великобритания показали, что выполнят обещания по привлечению к ответственности за переворот и отвратительное насилие, а также прочую жестокость, которую мы видели в последние недели".

В феврале власти США объявили о санкциях против главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайна, его заместителя Со Вина и еще восьми бывших и нынешних военных чинов. В начале марта Вашингтон ввел санкции и в отношении министерства обороны, министерства внутренних дел Мьянмы и двух коммерческих организаций, принадлежащих и управляемых Минобороны Мьянмы.

Военный переворот в Мьянме произошел 1 февраля. Главнокомандующий вооруженными силами Мин Аунг Хлайн сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Исполняющим обязанности президента был назначен вице-президент Мьинт Шве.

Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. По данным мониторинговой группы Assistance Association for Political Prisoners, после захвата военными власти в Мьянме задержали более 2,6 тыс. человек и 250 убили.