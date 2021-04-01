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СНГ 01.04.2021 18:15

Начальники Генштабов армий России и Туркменистана провели встречу в Москве

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился в Москве со своим туркменским коллегой Акмуратом Анеметовым, сообщили в Минобороны РФ.

"1 апреля в г. Москве состоялись рабочие встречи начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе данных встреч стороны "подробно обсудили текущее состояние и перспективные направления развития военного и военно-технического сотрудничества России и Туркменистана".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]