Начальники Генштабов армий России и Туркменистана провели встречу в Москве

Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов встретился в Москве со своим туркменским коллегой Акмуратом Анеметовым, сообщили в Минобороны РФ.

"1 апреля в г. Москве состоялись рабочие встречи начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова и заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Туркменистана полковником Акмуратом Анеметовым", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в ходе данных встреч стороны "подробно обсудили текущее состояние и перспективные направления развития военного и военно-технического сотрудничества России и Туркменистана".