Препарат Pfizer более чем на 90% эффективен в течение полугода после вакцинации - компания

Американская компания Pfizer и немецкая BioNTech объявили в четверг, что их вакцина от COVID-19 эффективна на 91,3% в период как минимум до шести месяцев после введения второй дозы препарата.

"Pfizer и BioNTech сегодня объявили обновленные результаты анализа 927 подтвержденных симптомов COVID-19, которые были под наблюдением в ключевой третьей фазе исследования, (...) они указывают, что вакцина от COVID-19 Pfizer-BioNTech эффективна на 91,3% против COVID-19 в период наблюдения от семи дней до шести месяцев после второй дозы", - говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией Pfizer.

В документе отмечается, что вакцина также показала стопроцентную эффективность против южноафриканского штамма коронавируса.

"Эти данные подтверждают эффективность и безопасность нашей вакцины и предоставляют нам возможность отправить заявку в FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами США) на получение биологической лицензии", - заявил глава Pfizer Альберт Бурла.

"Высокая эффективность вакцины, наблюдаемая до шести месяцев после введения второй дозы, также и против штамма, преобладающего в Южной Африке, обеспечивает дальнейшее укрепление доверия в общей безопасности нашей вакцины", - добавил Бурла.

Анализ третьей фазы клинических испытаний проведен в соответствии с рекомендациями FDA для всех компаний, исследующих препараты от коронавируса для изучения проблем, связанных с безопасностью и эффективностью. Анализ основан на результатах испытаний с участием 46,3 тыс. человек. В течение шести месяцев после приема второй дозы у участников испытаний не наблюдалось проблем, связанных с безопасностью вакцины.

Накануне компании сообщили, что их вакцина от COVID-19 показала 100% эффективности в предотвращении коронавирусной инфекции у подростков в возрасте 12-15 лет. Кроме того, вакцину "хорошо переносят" люди из данной возрастной группы.

По словам главы Pfizer, компании будут добиваться разрешения от регулирующих органов применять вакцину среди подростков и хотели бы приступить к вакцинации лиц данной возрастной категории до начала следующего учебного года.

В BioNTech добавили, что на данный момент компании также проводят клинические испытания вакцины среди детей в возрасте от шести месяцев до 11 лет. На прошлой неделе вакцины начали испытывать на группе детей от пяти до 11 лет. Тестирование препарата на детях двух-пяти лет планируется начать на следующей неделе.

Вакцина разработки Pfizer и BioNTech первой получила одобрение в США и ЕС. Ее эффективность в предотвращении заболевания COVID-19 через семь дней после двухдозовой вакцинации оценивают в 95%. По данным BioNTech, эффективность препарата спустя две недели после введения второй дозы еще выше - 97%.