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Туризм 01.04.2021 23:44

Для международных путешествий в будущем потребуются сертификаты о вакцинации - премьер Британии

Мир вступает в эпоху, когда документы о прохождении вакцинации, наверняка, понадобятся для путешествий между странами, заявил в четверг журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Это определенно будет мир, где при международных путешествиях будут использовать паспорта вакцинации", - приводит его слова издание The Daily Mirror.

"Вы уже можете видеть, как другие страны, авиационная индустрия заинтересованы в этом, и тут есть своя логика", - продолжил премьер.

В то же время Джонсон отказался уточнить, потребуются ли подобные документы для внутреннего использования в Великобритании, отмечает издание.

The Daily Mirror указывает, что в понедельник, как ожидается, Джонсон должен объявить о правилах зарубежных поездок для британцев на период с 17 мая этого года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ПАСПОРТА, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]