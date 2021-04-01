Для международных путешествий в будущем потребуются сертификаты о вакцинации - премьер Британии

Мир вступает в эпоху, когда документы о прохождении вакцинации, наверняка, понадобятся для путешествий между странами, заявил в четверг журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Это определенно будет мир, где при международных путешествиях будут использовать паспорта вакцинации", - приводит его слова издание The Daily Mirror.
"Вы уже можете видеть, как другие страны, авиационная индустрия заинтересованы в этом, и тут есть своя логика", - продолжил премьер.
В то же время Джонсон отказался уточнить, потребуются ли подобные документы для внутреннего использования в Великобритании, отмечает издание.
The Daily Mirror указывает, что в понедельник, как ожидается, Джонсон должен объявить о правилах зарубежных поездок для британцев на период с 17 мая этого года.
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