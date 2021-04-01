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Регион 01.04.2021 17:39

В Грузии сообщили о выявленных 27 случаях побочных явлений или реакций после вакцинации от COVID-19

Медиками в Грузии выявлены 27 случаев побочных явлений или реакций на вакцинирование от коронавирусной инфекции, заявил в четверг журналистам директор Национального центра контроля за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

"С середины марта были привиты вакцинами до 3 тысяч 800 человек и из них у 27 наблюдались побочные явления или реакции, из которых в четырех случаях понадобилась интенсивная терапия, в трех госпитализация, а в двух реанимационные мероприятия", - заявил Гамкрелидзе.

Он отметил, что после вакцинации у людей могут проявляться побочные явления или реакции.

"В течение одного двух дней у некоторых вакцинированных может наблюдаться повышенная температура, боль в мышцах и суставах, слабость, жжение в месте укола, но это терпимо и проходит", - сказал Гамкрелидзе.

Вакцинация в Грузии с середины марта проходит двумя вакцинами AstraZeneca и Pfizer.

Медсестра из города Ахалцихе Меги Бакрадзе 19 марта скончалась после прививки вакциной AstraZeneca. Причины смерти медсестры пока не установлены.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]