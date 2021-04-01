Лавров посетит Египет и Иран 12-13 апреля

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12-13 апреля посетит с рабочим визитом Египет и Иран, сообщила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"12 апреля Лавров посетит с визитом Египет, он встретится с президентом этого государства, проведет переговоры с министром иностранных дел, будут обсуждаться перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, а также ситуация в регионе Ближнего Востока и Северной Африке", - сказала он в ходе брифинга, отметив, что в Каире также запланированы переговоры Лавров с генсеком ЛАГ.

"А 13 апреля Лавров по приглашению главы МИД Ирана посетит Тегеран с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана планируют обсудить весь комплекс вопросов двусторонней повестки, в первую очередь, ее торгово-экономическую составляющую в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта, а также перспективы наращивания культурных связей между Россией и Ираном, дальнейшее сотрудничество в борьбе против COVID-19", - отметила Захарова.

Она подчеркнула, что в Тегеране министры также обсудят ситуацию вокруг СВПД по иранской ядерной программе, положение дел в Сирии, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива.