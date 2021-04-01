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ТЭК 01.04.2021 18:04

Министры ОПЕК+ в основном за продление ограничений, Алжир предложил срок 2 мес.

Алжир в ходе заседания ОПЕК+ предложил продлить ограничения ОПЕК+ на 2 месяца, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, другие СМИ пишут, что такое предложение выдвинула Саудовская Аравия.

Пока идет обсуждение вариантов сделки. Как сообщают источники "Интерфакса", пока в основном министры высказываются за продление текущих условий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ОПЕК, СДЕЛКА, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]