ВТС РФ и Армении, региональную безопасность обсудили начальники генштабов двух стран

Перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией обсудили в четверг по телефону начальники генеральных штабов вооружённых сил двух стран Валерий Герасимов и Артак Давтян, сообщает министерство обороны РФ.
"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией", - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что 23 марта глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян и Герасимов обсудили по телефону программу модернизации армянской армии и широкомасштабных реформ.
"Арутюнян и Герасимов обсудили вопросы, касающиеся единых действий армяно-российских совместных группировок войск, безопасности Сюника (область на юге Армении, граничащая с Азербайджаном и Ираном - ИФ), программу модернизации армянских ВС и широкомасштабных реформ", - сообщала пресс-служба Минобороны Армении.
Стороны договорились о проведении детальных переговоров в ходе визита высокопоставленной делегации РФ, который "состоится в ближайшее время", информировало ведомство.
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