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Регион 01.04.2021 18:13

ВТС РФ и Армении, региональную безопасность обсудили начальники генштабов двух стран

Перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией обсудили в четверг по телефону начальники генеральных штабов вооружённых сил двух стран Валерий Герасимов и Артак Давтян, сообщает министерство обороны РФ.

"В ходе разговора обсуждены вопросы обеспечения региональной безопасности и проведения миротворческой операции, а также состояние и перспективы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Арменией", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 марта глава Минобороны Армении Вагаршак Арутюнян и Герасимов обсудили по телефону программу модернизации армянской армии и широкомасштабных реформ.

"Арутюнян и Герасимов обсудили вопросы, касающиеся единых действий армяно-российских совместных группировок войск, безопасности Сюника (область на юге Армении, граничащая с Азербайджаном и Ираном - ИФ), программу модернизации армянских ВС и широкомасштабных реформ", - сообщала пресс-служба Минобороны Армении.

Стороны договорились о проведении детальных переговоров в ходе визита высокопоставленной делегации РФ, который "состоится в ближайшее время", информировало ведомство.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВТС, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]