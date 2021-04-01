В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, 26 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2248 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 263,961 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2237 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 26 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 593.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 238,985 тыс. человек (+860 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 383 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 375 тестов на коронавирус (накануне 14 885 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 888,033 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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