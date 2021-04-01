Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9929 RUR   0.0225 GBR   2.3423 TRY   0.2058

Цена на нефть

31.03 $/bbl   WTI 59.16 -1.39 Brent 63.54 -0.60

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 01.04.2021 18:36

В Азербайджане незначительный рост новых случаев COVID-19, 26 человек скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 2248 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 263,961 тыс., сообщает в четверг республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2237 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 26 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 593.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 238,985 тыс. человек (+860 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 21 тыс. 383 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 14 375 тестов на коронавирус (накануне 14 885 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 888,033 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В Азербайджане суточный прирост новых случаев COVID-19, 29 человек скончались В Азербайджане зафиксировано свыше 2,1 тыс. новых случаев COVID-19, 25 человека скончались В Азербайджане зафиксировано свыше 1,1 тыс. новых случаев COVID-19, 22 человека скончались В Азербайджане зафиксирован 1831 случай COVID-19, 27 человек скончались В Азербайджане зафиксировано 1690 случаев COVID-19, 19 человек скончались В Азербайджане зафиксировано 1759 случаев COVID-19, 24 человека скончались

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]