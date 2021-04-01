Число умерших от COVID-19 с начала пандемии в Молдавии превысило 5 тыс. человек

Количество скончавшихся от коронавируса в Молдавии за весь период распространения заболевания превысило пять тысяч человек, свидетельствуют данные, обнародованные в четверг вечером пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.

Согласно этим данным, в четверг скончались 43 человека. Общее количество скончавшихся пациентов с диагнозом COVID-19 c начала пандемии составляет 5 003 человека.

"В четверг было обработано 5 988 тестов. В результате выяснилось, что 1 515 результатов оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 231 тыс. 756", - отмечается в сообщении.

Из медицинских учреждений были выписаны 2 055 человек. Всего с начала пандемии в Молдавии от коронавируса излечились 209 тыс. 907 человек.

"На сегодняшний день в Молдавии коронавирусом болеют 16 846 человек. В больничные медицинские учреждения госпитализированы 4 103 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 320 находятся в крайне тяжелом состоянии, 68 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 10 411 человек с легкими формами COVID-19, а 20 228 человек - под наблюдением семейного врача", - отмечает пресс-служба Минздрава.

Со второй половины февраля в Молдавии резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Число ежедневно регистрируемых случаев увеличилось примерно в два раза - от 500-800 до 1,5 тыс. и более. В минувшую среду, 24 марта, было зарегистрировано рекордное количество заболевших за один день - 2 273 случая. Число смертей также увеличилось в два раза - с 20 до 40 и более смертельных исходов.

Накануне парламент Молдавии принял решение о введении на всей территории республики чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая. Документ предусматривает, что на этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям введет дополнительные ограничения. При этом премьер-министр Аурел Чокой заявил, что вопрос о введении полного локдауна не обсуждается.

Чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению обещала в четверг сообщить о новых ограничениях, которые вводятся в условиях чрезвычайного положения. Заседание комиссии продолжается уже несколько часов, ее решение пока не объявлено.