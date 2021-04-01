Парламент Франции утвердил новые ограничения из-за COVID-19, оппозиция бойкотировала голосование

Французские парламентарии утвердили озвученные накануне президентом страны Эмманюэлем Макроном новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, сообщает газета "Фигаро".

Национальное собрание поддержало эти ограничения - 348 "за", 9 "против". Однако практически вся оппозиция в нижней палате парламента бойкотировала голосование, назвав его маскарадом.

В Сенате бойкот был более значительным: лишь 45 из 348 сенаторов приняли участие в голосовании. 39 из этих 45 человек проголосовали за предложенные главой государства меры.

В преддверии голосования лидер оппозиционной партии "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон объявил, что бойкотирует голосование. "Парламент унижен, но не сдается", - написал Меланшон в твиттере, комментируя происходящее.

При этом, ранее в четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о третьей волне пандемии в стране.

В среду Макрон объявил о решении ужесточить ограничения в связи с распространением COVID-19. "Правила, действующие в 19 департаментах, будут распространены на всю территорию страны с вечера субботы и на четыре недели", - сказал французский лидер.

Введенные ранее в ряде регионов меры предполагают ограничение контактов с родственниками, а также переход на дистанционный режим работы. При этом разрешено выходить на улицу в пределах 10 км от дома для прогулок на свежем воздухе и покупок. Путешествия из одного региона в другой без уважительных причин запрещаются.

С 5 апреля, как минимум, на три недели закрываются школы. Студентам разрешено при желании посещать занятия очно раз в неделю.

Макрон призвал работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим работы.