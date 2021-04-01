В Азербайджане около 300 тыс. человек получили две дозы вакцины против COVID-19

В Азербайджане около 300 тыс. граждан получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает республиканский Оперштаб.

"Общее число использованных вакцин - 856,363 тыс. единиц. При этом две дозы вакцины получили 297,878 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Население Азербайджана превышает 10,1 млн человек. Таким образом, две дозы вакцины получили порядка 3% населения.

Вакцинация в Азербайджане стартовала с 18 января 2021 года.







Х.Насирзаде