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Здравоохранение 01.04.2021 20:53

В Азербайджане около 300 тыс. человек получили две дозы вакцины против COVID-19

В Азербайджане около 300 тыс. граждан получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает республиканский Оперштаб.

"Общее число использованных вакцин - 856,363 тыс. единиц. При этом две дозы вакцины получили 297,878 тыс. человек", - отмечается в сообщении.

Население Азербайджана превышает 10,1 млн человек. Таким образом, две дозы вакцины получили порядка 3% населения.

Вакцинация в Азербайджане стартовала с 18 января 2021 года.



Х.Насирзаде


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Тэги: ВАКЦИНАЦИЯ, COVID19


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]