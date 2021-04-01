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ТЭК 01.04.2021 21:01

Новак: запасы нефти в ближайшие 2-3 месяца должны вернуться к среднему 5-летнему значению

Запасы нефти в ближайшие два-три месяца должны вернуться к среднему 5-летнему значению (2015-2019 годы), сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, страны ОПЕК+ к июлю вернутся в плановый график сокращений, предусмотренный год назад.

Новак также отметил, что страны ОПЕК+ пока продолжат ежемесячные встречи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕК, ДОБЫЧА, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]