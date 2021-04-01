Новак: запасы нефти в ближайшие 2-3 месяца должны вернуться к среднему 5-летнему значению

Запасы нефти в ближайшие два-три месяца должны вернуться к среднему 5-летнему значению (2015-2019 годы), сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, страны ОПЕК+ к июлю вернутся в плановый график сокращений, предусмотренный год назад.

Новак также отметил, что страны ОПЕК+ пока продолжат ежемесячные встречи.