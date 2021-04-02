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Здравоохранение 02.04.2021 00:13

Британский штамм коронавируса обнаружен во всех областях Украины, южноафриканский только в двух - глава Минздрава

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявляет о распространении британского штамма коронавируса по всем регионам страны и появлении южноафриканского штамма в двух областях.

"Для нас сейчас главное - соблюдение правил эпидбезопасности, потому что британский штамм, который есть сейчас в Украине, он сейчас распространен по всей территории Украины... Во всех областях он зафиксирован. Более того, у нас в двух областях зафиксирован и южноафриканский штамм", - сказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в четверг.

По словам руководителя ведомства, эти два штамма более агрессивны, чем прежние, и "меняют нынешнюю картину".

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Тэги: УКРАИНА, МИНЗДРАВ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]