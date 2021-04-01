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ТЭК 01.04.2021 21:17

РФ в мае может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 39 тыс. б/с - источник

Россия в мае может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 39 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции после заседания министров ОПЕК+ сообщил, что Россия согласилась увеличить добычу нефти непропорционально квоте общего увеличения в ОПЕК.

Согласно расчетам "Интерфакса", Россия должна была бы увеличить добычу в мае на 90 тыс. б/с при увеличении всеми на 350 тыс. б/с.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]