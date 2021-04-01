РФ в мае может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 39 тыс. б/с - источник

Россия в мае может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 39 тыс. б/с, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в ходе пресс-конференции после заседания министров ОПЕК+ сообщил, что Россия согласилась увеличить добычу нефти непропорционально квоте общего увеличения в ОПЕК.
Согласно расчетам "Интерфакса", Россия должна была бы увеличить добычу в мае на 90 тыс. б/с при увеличении всеми на 350 тыс. б/с.
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