Совместная комиссия СВПД в пятницу обсудит перспективы возвращения США в сделку - ЕС

Совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудит возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном, сообщила Европейская внешнеполитическая служба.
"Встреча Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), иранской ядерной сделки, пройдет виртуально 2 апреля", - говорится в распространенном службой коммюнике.
В этом мероприятии примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Британии и Ирана. Председателями будут глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.
"Участники обсудят перспективы возможного возвращения США в СВПД, и как обеспечить полное и эффективное выполнение соглашения всеми сторонами", - отмечается в заявлении.
Новая администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили в Москве ход выполнения договоренностей по Карабаху
Азербайджан заинтересован в расширении ВТС с Турцией – министр обороны
В Карабахе создаются органы Военной прокуратуры Азербайджана
Беларусь готова поставлять поезда для метро в Баку
Министр Саудовской Аравии о подоплеке увеличения добычи: Аналитики ОПЕК осторожнее других
РФ в мае может увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 39 тыс. б/с - источник
Число умерших от COVID-19 с начала пандемии в Молдавии превысило 5 тыс. человек
Парламент Франции утвердил новые ограничения из-за COVID-19, оппозиция бойкотировала голосование
Продажи алкоголя на аукционах Sotheby`s упали на 22% в 2020 году
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам