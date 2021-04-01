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Дальнее зарубежье 01.04.2021 22:14

Совместная комиссия СВПД в пятницу обсудит перспективы возвращения США в сделку - ЕС

Совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудит возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном, сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

"Встреча Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), иранской ядерной сделки, пройдет виртуально 2 апреля", - говорится в распространенном службой коммюнике.

В этом мероприятии примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Британии и Ирана. Председателями будут глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.

"Участники обсудят перспективы возможного возвращения США в СВПД, и как обеспечить полное и эффективное выполнение соглашения всеми сторонами", - отмечается в заявлении.

Новая администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

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Тэги: ЕС, СВПД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]