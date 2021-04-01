Совместная комиссия СВПД в пятницу обсудит перспективы возвращения США в сделку - ЕС

Совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудит возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном, сообщила Европейская внешнеполитическая служба.

"Встреча Совместной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), иранской ядерной сделки, пройдет виртуально 2 апреля", - говорится в распространенном службой коммюнике.

В этом мероприятии примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Британии и Ирана. Председателями будут глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.

"Участники обсудят перспективы возможного возвращения США в СВПД, и как обеспечить полное и эффективное выполнение соглашения всеми сторонами", - отмечается в заявлении.

Новая администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.