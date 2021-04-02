Администрация Байдена готовит палестинцам $125 млн в качестве помощи

В администрации президента США Джо Байдена собираются выделить палестинцам помощь примерно в $125 млн, пишет в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в Конгрессе США.

По данным собеседника издания, Агентство США по международному развитию и госдепартамент направили в Конгресс уведомление о намерении предоставить палестинцам помощь в размере приблизительно $125 млн.

Эта сумма включает, в частности, $75 млн для поддержки экономического роста, расширения доступа к основным потребностям, кроме того, еще $10 млн предусмотрены на трансграничную деятельность по примирению между людьми.

Средства были заложены в бюджет 2020 года, а также в предыдущие годы, однако из-за того, что предыдущая администрация сократила связи с палестинцами, использованы эти деньги так и не были.

Ожидается, что этот транш станет "жестом доброй воли" Байдена, чтобы восстановить доверие палестинцев к Вашингтону после решений предыдущей администрации экс-президента Дональда Трампа. В частности, Трамп перенес посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, признал Иерусалим столицей Израиля и разработал план палестино-израильского примирения, согласно которому Израиль получал больше преимуществ, чем палестинцы. Это вызвало возмущение как со стороны палестинцев, так и в целом в арабском мире.