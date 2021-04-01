Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9929 RUR   0.0225 GBR   2.3423 TRY   0.2058

Цена на нефть

31.03 $/bbl   WTI 59.16 -1.39 Brent 63.54 -0.60

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 01.04.2021 21:33

Продажи алкоголя на аукционах Sotheby`s упали на 22% в 2020 году

Продажи вин и крепких алкогольных напитков на аукционах Sotheby`s по итогам 2020 года упали на 22% - до $92 млн против $118 млн годом ранее.

Количество онлайн-аукционов в прошлом году увеличилось до 20 по сравнению всего с шестью в 2019 году, а число "живых" торгов не изменилось - 21, сообщается в отчете аукционного дома.

При этом объем продаж в рамках онлайн-заявок (как на онлайн, так и на живых аукционах) увеличился до $60 млн с $28 млн в 2019 году.

В 2020 году на Азию пришлась наибольшая сумма сделок - 73%.

В число наиболее дорогих лотов, проданных в минувшем году, вошли виски Karuizawa 52-летней выдержки (свыше $435 тыс.) и 62-летний виски Dalmore (почти $324,5 тыс.), а также одна из старейших в мире бутылок французского коньяка Gautier 1762 года ($144,5 тыс.).

На крепкий алкоголь пришлось 19% аукционных и розничных продаж Sotheby`s в прошлом году по сравнению всего с 1% в 2016 году и 13% в 2019 году. Этот рост отражает повышение интереса покупателей к данному виду алкогольных напитков и растущее внимание к данному сектору со стороны аукционного дома, который нанял двух специалистов и сейчас ищет третьего, отмечает MarketWatch.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: SOTHEBYS, ВИНО, ПРОДАЖИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]