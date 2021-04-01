Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9929 RUR   0.0225 GBR   2.3423 TRY   0.2058

Цена на нефть

31.03 $/bbl   WTI 59.16 -1.39 Brent 63.54 -0.60

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.04.2021 22:13

Байден впервые с момента прихода к власти встретился с полным составом своего кабинета

Президент США Джо Байден в четверг в Вашингтоне впервые с момента прихода к власти в январе проводит встречу со своим кабинетом в полном составе.

Встреча проходит в Восточной комнате Белого дома, а не в предназначенной для таких встреч Кабинетной комнате, потому что в ней удобнее соблюдать социальную дистанцию. В ней участвуют 25 человек, включая 16 постоянных членов и других чиновников администрации Байдена. Среди них - глава аппарата Белого дома Рон Клейн и директор национальной разведки Эврил Хэйнс.

Все участники встречи пришли в масках. Некоторые члены кабинета из-за пандемии и действующих в связи с ней ограничений увидели друг друга лично впервые с момента начала работы в администрации Байдена.

Обращение Байдена к прессе перед началом встречи длилось менее трех минут. Президент США заявил, что попросил пять членов кабинета "представлять его перед конгрессом, взаимодействовать с публикой в продвижении (инфраструктурного - ИФ) плана и помочь выработать детали".

Эта ответственность легла на плечи министра транспорта Пита Буттиджича, министра энергетики Дженнифер Гранхольм, министра жилищного строительства и городского развития Марши Фадж, министра труда Марти Уолша и министра торговли Джины Раймондо.

План развития инфраструктуры объемом в более $2 трлн Байден представил накануне. Он намерен его реализовать за счет увеличения налогов.

Американские СМИ отмечают, что на сегодняшней встрече не было "чрезмерной дани уважения" по отношению к главе государства. Первое собрание кабинета бывшего президента США Дональда Трампа началось с заявления вице-президента Майка Пенса о том, что служить "президенту, который держит свое слово перед американским народом" - величайшая привилегия в его жизни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЙДЕН, КАБИНЕТ, ВСТРЕЧА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]