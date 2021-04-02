Министр обороны США заверил, что Вашингтон поддержит Киев в случае эскалации на Донбассе - Минобороны Украины

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обговорили ситуацию на Донбассе, американский министр заверил украинского коллегу в готовности поддерживать Киев в случае "эскалации российской агрессии", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Украины в четверг.
"Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации по Украине", - отмечается в сообщении.
Таран проинформировал собеседника о военно-политической ситуации на линии разграничения с находящимися не под контролем Киева территориями Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и вокруг государственной границы Украины.
Он отдельно уделил внимание событиям 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где были убиты четверо украинских военнослужащих. "Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелание Российской Федерации подтвердить приверженность режима прекращения огня", - сказано в сообщении Минобороны Украины.
Главы МИД РФ и Азербайджана обсудили в Москве ход выполнения договоренностей по Карабаху
Азербайджан заинтересован в расширении ВТС с Турцией – министр обороны
В Карабахе создаются органы Военной прокуратуры Азербайджана
Цены на нефть опускаются после скачка накануне на решениях ОПЕК+, Brent на уровне $64,65 за баррель
ТАБЛИЦА: Страны ОПЕК+ к июлю хотят выйти на план снижения, уменьшив добычу на 5,76 млн б/с к референтному уровню
Инвестиции Татнефти на 2021г запланированы в объеме 110,9 млрд руб.
Вертолет NASA совершит первый полет на Марсе не ранее 11 апреля
Британский штамм коронавируса обнаружен во всех областях Украины, южноафриканский только в двух - глава Минздрава
Для международных путешествий в будущем потребуются сертификаты о вакцинации - премьер Британии
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам