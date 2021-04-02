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Регион 02.04.2021 09:14

Министр обороны США заверил, что Вашингтон поддержит Киев в случае эскалации на Донбассе - Минобороны Украины

Министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран обговорили ситуацию на Донбассе, американский министр заверил украинского коллегу в готовности поддерживать Киев в случае "эскалации российской агрессии", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны Украины в четверг.

"Ллойд Остин выразил обеспокоенность последними действиями Российской Федерации и передал министру обороны Украины заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации по Украине", - отмечается в сообщении.

Таран проинформировал собеседника о военно-политической ситуации на линии разграничения с находящимися не под контролем Киева территориями Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму и вокруг государственной границы Украины.

Он отдельно уделил внимание событиям 26 марта вблизи населенного пункта Шумы, где были убиты четверо украинских военнослужащих. "Кроме того, глава украинского оборонного ведомства отметил системную эскалацию ситуации безопасности в районе проведения операции объединенных сил и нежелание Российской Федерации подтвердить приверженность режима прекращения огня", - сказано в сообщении Минобороны Украины.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, США, ЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]