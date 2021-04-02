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Дальнее зарубежье 02.04.2021 09:01

США приветствуют решение провести переговоры по иранскому атому в Брюсселе - госдеп

Соединенные Штаты позитивно относятся к грядущим переговорам в видеоформате по иранской ядерной проблеме в Брюсселе при участии пяти международных посредников и Ирана, заявил на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы, конечно, приветствуем это, это позитивный шаг", - заявил Прайс, отвечая на вопрос журналиста о переговорах.

"Мы на протяжении нескольких недель четко заявляли, что мы готовы вернуться к соблюдению наших обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соответственно если Иран сделает то же самое", - добавил представитель госдепа.

Ранее в четверг сообщалось, что совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудит возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном. В этом мероприятии примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана. Представителей США на переговорах, как ожидается, не будет.

В госдепе неоднократно отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках.

Администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

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Тэги: США, ИРАН, СВПД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]