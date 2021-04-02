США приветствуют решение провести переговоры по иранскому атому в Брюсселе - госдеп

Соединенные Штаты позитивно относятся к грядущим переговорам в видеоформате по иранской ядерной проблеме в Брюсселе при участии пяти международных посредников и Ирана, заявил на брифинге представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы, конечно, приветствуем это, это позитивный шаг", - заявил Прайс, отвечая на вопрос журналиста о переговорах.
"Мы на протяжении нескольких недель четко заявляли, что мы готовы вернуться к соблюдению наших обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), соответственно если Иран сделает то же самое", - добавил представитель госдепа.
Ранее в четверг сообщалось, что совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудит возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном. В этом мероприятии примут участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана. Представителей США на переговорах, как ожидается, не будет.
В госдепе неоднократно отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках.
Администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.
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