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Дальнее зарубежье 02.04.2021 09:15

В результате схода поезда с рельсов на Тайване погибли более 35 человек - транспортная администрация

Не менее 36 человек стали жертвами аварии с пассажирским поездом на Тайване, еще более 70 получили ранения и травмы, сообщила транспортная администрация острова.

Как следует из сообщения, поезд сошел с рельсов на востоке острова при следовании через туннель. Часть вагонов поезда после схода с рельсов врезалась в стены туннеля.

В момент аварии в поезде находились около 350 пассажиров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]