В результате схода поезда с рельсов на Тайване погибли более 35 человек - транспортная администрация

Не менее 36 человек стали жертвами аварии с пассажирским поездом на Тайване, еще более 70 получили ранения и травмы, сообщила транспортная администрация острова.

Как следует из сообщения, поезд сошел с рельсов на востоке острова при следовании через туннель. Часть вагонов поезда после схода с рельсов врезалась в стены туннеля.

В момент аварии в поезде находились около 350 пассажиров.