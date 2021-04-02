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ТЭК 02.04.2021 09:27

ТАБЛИЦА: Страны ОПЕК+ к июлю хотят выйти на план снижения, уменьшив добычу на 5,76 млн б/с к референтному уровню

Страны ОПЕК+ на заседании в четверг согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с.

За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могут наращивать добычу, в то время как другие держат ее на уровне января, в мае-июле распределение квот не будет пропорциональным.

"Интерфакс" ознакомился с планируемыми квотами по добыче стран ОПЕК+ в предстоящие месяцы. Объемы не включают добровольные ограничения Саудовской Аравии в объеме 1 млн б/с, которые она намерена постепенно нивелировать в течение мая-июля.

Квоты стран-членов ОПЕК+ (тыс. б/с)

Страна

База

отсчета,

окт.

2018г

добыча

в

январе

добыча

в

феврале

добыча

в

марте

добыча

в апреле

добыча

в мае

добыча

в июне

добыча

в июле

Алжир

1057

876

876

876

876

887

898

912

Ангола

1528

1267

1267

1267

1267

1283

1298

1319

Конго

325

269

269

269

269

273

276

281

Экватори

альная

Гвинея

127

105

105

105

105

107

108

110

Габон

187

155

155

155

155

157

159

161

Ирак

4653

3857

3857

3857

3857

3905

3954

4016

Кувейт

2809

2329

2329

2329

2329

2358

2387

2425

Нигерия

1829

1516

1516

1516

1516

1535

1554

1579

Саудовская

Аравия

11000

9119

9119

9119

9119

9232

9347

9495

ОАЭ

3168

2626

2626

2626

2626

2659

2692

2735

ОПЕК

(участвую

щие

в сделке

ОПЕК+)

26683

22119

22119

22119

22119

22396

22673

23033

Азербай

джан

718

595

595

595

595

603

610

620

Бахрейн

205

170

170

170

170

172

174

177

Бруней

102

85

85

85

85

86

87

88

Казахстан

1709

1417

1427

1437

1457

1463

1469

1475

Малайзия

595

493

493

493

493

499

506

514

Мексика

1753

1753

1753

1753

1753

1753

1753

1753

Оман

883

732

732

732

732

741

750

762

Россия

11000

9119

9184

9249

9379

9418

9457

9495

Судан

75

62

62

62

62

63

64

65

Южный

Судан

130

108

108

108

108

109

110

112

не-ОПЕК

17170

14534

14609

14684

14684

14907

14980

15061

ВСЕГО

43853

36653

36728

36803

36803

37303

37653

38094
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, ОПЕК, ДОБЫЧА, КВОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]