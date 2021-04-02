ТАБЛИЦА: Страны ОПЕК+ к июлю хотят выйти на план снижения, уменьшив добычу на 5,76 млн б/с к референтному уровню

Страны ОПЕК+ на заседании в четверг согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с.

За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могут наращивать добычу, в то время как другие держат ее на уровне января, в мае-июле распределение квот не будет пропорциональным.

"Интерфакс" ознакомился с планируемыми квотами по добыче стран ОПЕК+ в предстоящие месяцы. Объемы не включают добровольные ограничения Саудовской Аравии в объеме 1 млн б/с, которые она намерена постепенно нивелировать в течение мая-июля.

Квоты стран-членов ОПЕК+ (тыс. б/с)