ТАБЛИЦА: Страны ОПЕК+ к июлю хотят выйти на план снижения, уменьшив добычу на 5,76 млн б/с к референтному уровню

Страны ОПЕК+ на заседании в четверг согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с.
За счет того, что Россия и Казахстан с февраля по апрель могут наращивать добычу, в то время как другие держат ее на уровне января, в мае-июле распределение квот не будет пропорциональным.
"Интерфакс" ознакомился с планируемыми квотами по добыче стран ОПЕК+ в предстоящие месяцы. Объемы не включают добровольные ограничения Саудовской Аравии в объеме 1 млн б/с, которые она намерена постепенно нивелировать в течение мая-июля.
Квоты стран-членов ОПЕК+ (тыс. б/с)
|
Страна
|
База
отсчета,
окт.
2018г
|
добыча
в
январе
|
добыча
в
феврале
|
добыча
в
марте
|
добыча
в апреле
|
добыча
в мае
|
добыча
в июне
|
добыча
в июле
|
Алжир
|
1057
|
876
|
876
|
876
|
876
|
887
|
898
|
912
|
Ангола
|
1528
|
1267
|
1267
|
1267
|
1267
|
1283
|
1298
|
1319
|
Конго
|
325
|
269
|
269
|
269
|
269
|
273
|
276
|
281
|
Экватори
альная
Гвинея
|
127
|
105
|
105
|
105
|
105
|
107
|
108
|
110
|
Габон
|
187
|
155
|
155
|
155
|
155
|
157
|
159
|
161
|
Ирак
|
4653
|
3857
|
3857
|
3857
|
3857
|
3905
|
3954
|
4016
|
Кувейт
|
2809
|
2329
|
2329
|
2329
|
2329
|
2358
|
2387
|
2425
|
Нигерия
|
1829
|
1516
|
1516
|
1516
|
1516
|
1535
|
1554
|
1579
|
Саудовская
Аравия
|
11000
|
9119
|
9119
|
9119
|
9119
|
9232
|
9347
|
9495
|
ОАЭ
|
3168
|
2626
|
2626
|
2626
|
2626
|
2659
|
2692
|
2735
|
ОПЕК
(участвую
щие
в сделке
ОПЕК+)
|
26683
|
22119
|
22119
|
22119
|
22119
|
22396
|
22673
|
23033
|
Азербай
джан
|
718
|
595
|
595
|
595
|
595
|
603
|
610
|
620
|
Бахрейн
|
205
|
170
|
170
|
170
|
170
|
172
|
174
|
177
|
Бруней
|
102
|
85
|
85
|
85
|
85
|
86
|
87
|
88
|
Казахстан
|
1709
|
1417
|
1427
|
1437
|
1457
|
1463
|
1469
|
1475
|
Малайзия
|
595
|
493
|
493
|
493
|
493
|
499
|
506
|
514
|
Мексика
|
1753
|
1753
|
1753
|
1753
|
1753
|
1753
|
1753
|
1753
|
Оман
|
883
|
732
|
732
|
732
|
732
|
741
|
750
|
762
|
Россия
|
11000
|
9119
|
9184
|
9249
|
9379
|
9418
|
9457
|
9495
|
Судан
|
75
|
62
|
62
|
62
|
62
|
63
|
64
|
65
|
Южный
Судан
|
130
|
108
|
108
|
108
|
108
|
109
|
110
|
112
|
не-ОПЕК
|
17170
|
14534
|
14609
|
14684
|
14684
|
14907
|
14980
|
15061
|
ВСЕГО
|
43853
|
36653
|
36728
|
36803
|
36803
|
37303
|
37653
|
38094
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