Белорусы и россияне кровно заинтересованы в дальнейшей интеграции - Лукашенко

Белорусы и россияне кровно заинтересованы в дальнейшей интеграции, говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко с днем единения народов двух стран.

"Очевидно, что в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств, во взаимовыгодном сотрудничестве кровно заинтересованы как россияне, так и белорусы", - сказано в поздравлении. Его текст приводит пресс-служба президента республики в пятницу.

Отмечается, что "в непростых условиях прошедшего года мы еще раз убедились, насколько важны возможности, которые многими воспринимаются как данность, насколько ценной является взаимная поддержка". "Подтверждением подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений между нашими странами стало объединение усилий в борьбе с новой инфекцией", - сказано в поздравлении.

"Пандемия до предела обострила негативные геополитические тренды, и сегодня Беларусь и Россия испытывают беспрецедентное давление извне. В этой обстановке консолидация на всех площадках Союзного государства позволяет нам оперативно и эффективно реагировать на весь спектр современных вызовов и угроз, надежно гарантирует безопасность и стратегическую стабильность в регионе", - уверен Лукашенко.

Он также выразил убежденность, что вместе белорусы и россияне преодолеют все трудности, "подтверждая правильность выбранного двадцать пять лет назад курса на сплочение и совместное развитие наших стран в рамках Союзного государства".