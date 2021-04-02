Власти Великобритании рассматривают введение "светофорной системы" для обозначения уровня безопасности стран для путешествий и необходимых мер для туристов, сообщают британские СМИ.
Так, по данным газеты The Times, в соответствии с планом британского правительства по возобновлению зарубежных поездок страны мира будут поделены на зеленые, оранжевые и красные в зависимости о того, насколько хорошо они справляются с пандемией COVID-19.
Издание The Sun в свою очередь отмечает, что путешествия из и в страны, обозначенные красным цветом, будут запрещены. Приезжающие из таких стран должны будут заплатить за нахождение в карантинных отелях.
Что касается "зеленых" стран, для прибывающих из них лиц карантин будет отменен.
Предполагается, что в список стран с низким риском заражения COVID-19 войдут такие страны как США и Израиль, поскольку в них отмечаются высокие показатели проведения вакцинации от коронавирусной инфекции.
Согласно введенным Англией мерам по сдерживанию распространения коронавируса, поездки заграницу запрещены как минимум до 17 мая этого года. Издание The Daily Mirror указывает, что в понедельник, как ожидается, Джонсон должен объявить о правилах зарубежных поездок для британцев на период с 17 мая этого года.
В начале этой недели в Англии ввели новый закон, который предусматривает штраф в размере до 5 тыс. фунтов стерлингов тем, кто попытается покинуть страну до 30 июня без "веской причины". При этом СМИ отмечают, что данное правило могут отменить раньше в случае возобновления передвижения.
1 апреля премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране в будущем наверняка понадобятся документы о прохождении вакцинации для путешествий между странами.
"Это определенно будет мир, где при международных путешествиях будут использовать паспорта вакцинации", - приводит его слова издание The Daily Mirror.
"Вы уже можете видеть, как другие страны, авиационная индустрия заинтересованы в этом, и тут есть своя логика", - продолжил премьер.
В то же время Джонсон отказался уточнить, потребуются ли подобные документы для внутреннего использования в Великобритании, отмечает издание.
В Великобритании с начала пандемии COVID-19 выявили свыше 4,3 млн заражений, более 126,7 тыс. инфицированных скончались.
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