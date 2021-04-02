Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян отказался комментировать возможное применение армянской стороной комплексов "Искандер" в период войны в Карабахе осенью 2020 года.

"Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению", - сказал Давтян журналистам в пятницу.