Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.002 RUR   0.0223 GBR   2.3532 TRY   0.2092

Цена на нефть

01.04 $/bbl   WTI 61.45 2.29 Brent 64.86 2.12

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 02.04.2021 12:08

Информация о применении ракет "Искандер" в Карабахе не подлежит разглашению - глава ГС ВС Армении

Начальник Главного штаба ВС Армении Артак Давтян отказался комментировать возможное применение армянской стороной комплексов "Искандер" в период войны в Карабахе осенью 2020 года.

"Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению", - сказал Давтян журналистам в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, РАКЕТЫ


Похожие новости


Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 52 фамилиями Список погибших армянских военных в Карабахе пополнился 78 фамилиями Война в Карабахе была остановлена благодаря России, иначе мы бы имели иную ситуацию - Айвазян Отказ от трехстороннего заявления по Карабаху приведет к катастрофе - Пашинян Айвазян просит ОБСЕ «взять лидерство» в вопросе Карабаха Азербайджан принудит Армению возместить ущерб за незаконные археологические работы в Азыхской пещере в Карабахе - Алиев

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]