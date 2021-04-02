Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.002 RUR   0.0223 GBR   2.3532 TRY   0.2092

Цена на нефть

01.04 $/bbl   WTI 61.45 2.29 Brent 64.86 2.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 02.04.2021 12:17

В РФ почти 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 400 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 792 случая, умерли за сутки 400 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 792 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 138 (12,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

После небольшого подъема количества заражений в четверг, превысившего 9 тыс. за сутки, показатели пятницы вновь опустились до значений более 8 тыс., что наблюдалось с начала текущей недели.

За минувшие сутки в РФ по выздоровлению были выписаны 9 тыс. 832 случая, от коронавируса умерли 400 пациентов.

В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 764 новых случаев COVID-19 за сутки, 57 пациентов скончались, 1 тыс. 324 выздоровели.

Москва среди всех субъектов РФ по-прежнему удерживает лидерство по уровню суточного прироста, наименьшие показатели зафиксированы в Еврейской АО - три случая, в Магаданской области и Ненецком АО - по два случая, в Туве и Чукотском АО - по одному случаю за сутки.

С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 563 тыс. 056 случаев коронавирусной инфекции, 99 тыс. 633 умерших и 4 млн 186 тыс. 251 выписанных.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, COVID, СТАТИСТИКА


Похожие новости


В РФ более 9,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 393 умерших - оперштаб В РФ более 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 401 умерший - оперштаб В РФ более 9,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки, 392 умерших - оперштаб В РФ более 9,9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 475 умерших - оперштаб В РФ более 10,2 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 379 умерших - оперштаб В РФ более 12,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 417 умерших - оперштаб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]