В РФ почти 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 400 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 792 случая, умерли за сутки 400 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 792 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 138 (12,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
После небольшого подъема количества заражений в четверг, превысившего 9 тыс. за сутки, показатели пятницы вновь опустились до значений более 8 тыс., что наблюдалось с начала текущей недели.
За минувшие сутки в РФ по выздоровлению были выписаны 9 тыс. 832 случая, от коронавируса умерли 400 пациентов.
В Москве в пятницу, сообщает оперативный штаб, 1 тыс. 764 новых случаев COVID-19 за сутки, 57 пациентов скончались, 1 тыс. 324 выздоровели.
Москва среди всех субъектов РФ по-прежнему удерживает лидерство по уровню суточного прироста, наименьшие показатели зафиксированы в Еврейской АО - три случая, в Магаданской области и Ненецком АО - по два случая, в Туве и Чукотском АО - по одному случаю за сутки.
С начала распространения коронавируса в РФ, со 2 марта 2020 года, всего зарегистрировано 4 млн 563 тыс. 056 случаев коронавирусной инфекции, 99 тыс. 633 умерших и 4 млн 186 тыс. 251 выписанных.
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