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СНГ 02.04.2021 13:46

Учения "Запад-2021" будут оборонительными, но апробируются и наступательные действия

Российско-белорусское военное учение "Запад-2021" будет носить оборонительный характер, однако апробируются и наступательные действия, в частности, против гибридной и информационной войны, заявил заместитель начальника Генштаба Белоруссии Павел Муравейко

"В текущем году пройдет очередное учение "Запад-2021". Все его мероприятия направлены на демонстрацию нашей решимости и готовности защищать суверенитет и независимость наших стран", - сказал Муравейко в пятницу на торжественном мероприятии в Минске, посвященном Дню единения народов Белоруссии и Россииу.

Он отметил, что учение будет иметь исключительно оборонительную направленность. "Но не хочу, чтобы формировалась иллюзия. Мы изучаем и апробируем также наступательные действия, применение современных форм и методов борьбы против гибридных действий, рассматриваем вопросы информационного противоборства", - отметил белорусский военный.

Он подчеркнул, что "и региональная группировка войск, и единая региональная система ПВО являются важнейшими факторами стратегического сдерживания и демонстрируют нашу готовность и способность защищать суверенитет и независимости союзного государства, демонстрировать миролюбивые подходы к нашим действиям и обеспечивать совместную подготовку как органов управления, так и войск".

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут в сентябре, в том числе на территории Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, УЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]