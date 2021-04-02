Президент Азербайджана подписал распоряжение по реализации проекта строительства солнечной электростанции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мероприятиях по реализации пилотного проекта строительства солнечной электростанции мощностью 230 МВт.
Согласно распоряжению, кабинету министров поручено для реализации проекта провести необходимые мероприятия по заключению «Инвестиционного соглашения», «Соглашения о купле-продаже энергии», «Соглашения о подключении к распределительной сети», «Соглашения об аренде земли», «Прямых договоренностей» и «Независимого инженерного соглашения».
Соглашения, подписанные от имени правительства Азербайджана, должны быть представлены президенту на утверждение.
Министерствам финансов, энергетики и ОАО «Азерэнержи» поручено обеспечить проведение необходимых мероприятий по выполнению взятых обязательств по «Инвестиционному соглашению» и «Соглашению о купле-продаже энергии».
Кроме этого, должны быть приняты меры для передачи в постоянное использование земель министерству энергетики с правом аренды государственных земель на административных территориях Баку и Абшеронского района, где будет построена солнечная электростанция мощностью 230 МВт.
Как сообщалось ранее, в январе 2020 года между Минэнерго Азербайджан и Masdar (ОАЭ) был подписан исполнительный контракт на строительство солнечной электростанции.
Солнечная станция, которую построит Masdar, будет расположена в 75 км к юго-западу от Баку. Строительство станции займет порядка двух лет, инвестиции в проект оцениваются до $100 млн.
Б.Рустамбеков
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