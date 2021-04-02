Путин и Пашинян обсудят выполнение трехсторонних соглашений Карабаху, электоральную ситуацию в Армении

В Кремле подтвердили приезд 7 апреля в Москву с рабочим визитом премьера Армении Никола Пашиняна и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Я могу подтвердить. Действительно, на 7 апреля запланирован рабочий визит премьера Армении Пашиняна, состоятся его переговоры с президентом Путиным", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметив, что "на высшем уровне между Россией и Арменией идет весьма активный диалог", Песков перечислил основные вопросы, которые планируется обсудить руководителями двух стран. "Будет обсуждаться ход имплементации трехсторонних договоренностей, которые положили конец боевым действиям в Карабахе. Вопросы, которые накануне активно обсуждал Путин, и которые связаны с разблокированием транспортной инфраструктуры в Закавказье", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, по его словам, "планируется, конечно, обмен мнениями по тому электоральному процессу, который сейчас начался в Армении и по другим актуальным вопросам российско-армянского сотрудничества".

"Все-таки оно тоже тесное. Давайте об этом не забывать", - добавил Песков.

На уточняющий вопрос журналистов, речь идет именно о двусторонней встрече руководителей РФ и Армении, а не о трехсторонней, пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет, это двусторонние российско-армянские".