Путин и Пашинян обсудят выполнение трехсторонних соглашений Карабаху, электоральную ситуацию в Армении

В Кремле подтвердили приезд 7 апреля в Москву с рабочим визитом премьера Армении Никола Пашиняна и его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я могу подтвердить. Действительно, на 7 апреля запланирован рабочий визит премьера Армении Пашиняна, состоятся его переговоры с президентом Путиным", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отметив, что "на высшем уровне между Россией и Арменией идет весьма активный диалог", Песков перечислил основные вопросы, которые планируется обсудить руководителями двух стран. "Будет обсуждаться ход имплементации трехсторонних договоренностей, которые положили конец боевым действиям в Карабахе. Вопросы, которые накануне активно обсуждал Путин, и которые связаны с разблокированием транспортной инфраструктуры в Закавказье", - сказал пресс-секретарь главы государства.
Кроме того, по его словам, "планируется, конечно, обмен мнениями по тому электоральному процессу, который сейчас начался в Армении и по другим актуальным вопросам российско-армянского сотрудничества".
"Все-таки оно тоже тесное. Давайте об этом не забывать", - добавил Песков.
На уточняющий вопрос журналистов, речь идет именно о двусторонней встрече руководителей РФ и Армении, а не о трехсторонней, пресс-секретарь главы государства ответил: "Нет, это двусторонние российско-армянские".
Стратегические резервы Азербайджана эквивалентны 120% ВВП – Джаббаров
Денежные переводы из Азербайджана в Россию за 2020г увеличились на 35,6%, из РФ в Азербайджан – на 7,3%
Инфляция в Казахстане в марте составила 0,6%, в I квартале - 1,9%
Sinovac Biotech заявила о возможности производства 2 млрд доз вакцины от COVID-19 в год
Британский регулятор отметил 30 случаев тромбозов после применения вакцины от COVID-19 AstraZeneca
Число заражений COVID-19 в мире превысило 129,6 млн, число жертв - 2,82 млн - университет Хопкинса
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Учения "Запад-2021" будут оборонительными, но апробируются и наступательные действия
В Британии могут ввести "светофорное" обозначение ситуации COVID-19 в разных странах для путешествий
В РФ почти 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 400 умерших - оперштаб
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
ВТБ (Азербайджан) запускает акцию для пользователей Direct Business Чат-банка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам