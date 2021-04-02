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Карабахский конфликт 02.04.2021 14:03

"Искандеры" не применялись в ходе конфликта в Карабахе - Песков

Ракетные комплексы "Искандер" не применялись в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, в Кремле не располагают информацией о том, откуда могла взяться ракета от этого комплекса, обломки которой якобы обнаружили азербайджанские военные, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Насколько я понимаю, это новая информация. Мне неизвестно, докладывали ли по линии военных (информацию об этом президенту Владимиру Путину - ИФ), располагают ли наши военные какой-то детальной информацией об этом", - сказал он журналистам.

Так Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявление Азербайджанского агентства по разминированию территорий об обнаружении обломков двух ракет от "Искандера" в городе Шуша 15 марта 2021 года при проведении очистки территорий от мин.

Отвечая на вопрос, применялись ли "Искандеры" во время карабахского конфликта, Песков сказал: "Вы помните историю с "Искандерами", что они не применялись во время конфликта, и это было подтверждено".

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, есть ли в Кремле понимание, откуда могла появиться ракета от "Искандера", об обнаружении обломков которой заявили в Баку.

"Нет, мы не располагаем информацией", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ОРУЖИЕ, "ИСКАНДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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