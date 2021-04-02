Денежные переводы из Азербайджана в Россию за 2020г увеличились на 35,6%, из РФ в Азербайджан – на 7,3%

Денежные переводы физических лиц из России в Азербайджан в 2020 году составили $606,056 млн, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
За 2019 год физические лица перевели из России в Азербайджан $564,736 млн. Таким образом, в 2020 году денежные переводы физлиц из России в Азербайджан выросли на 7,3%.
Россия заняла первое место среди стран, из которых осуществлялись переводы в Азербайджан в 2020 году.
В пятерку стран, из которых осуществлялись в Азербайджан переводы физлиц, также входят: Турция - $76,375 млн (рост на 7,3%), США - $53,358 млн (рост на 34,7%), Германия - $36,988 млн (рост в 2,4 раза) и Грузия - $34,885 млн (рост в 2 раза).
Среди стран, в которые осуществлялись денежные переводы физлицами из Азербайджана, первое также заняла Турция - $117,436 млн (рост на 19,4%).
В отчетный период переводы из Азербайджана в Россию составили $148,39 млн, что на 35,6% больше чем за 2019 год.
В прошлом году в топ-5 стран, в которые физлица в Азербайджане осуществили переводы, также входят Грузия - $59,451 млн (рост в 2,4 раза), США - $50,894 млн (рост на 49,9%) и Великобритания - $25,198 млн (рост на 9,3%).
В целом, в 2020 году, денежные переводы в Азербайджан составили $1 млрд 94,029 млн (рост на 17,1%). Переводы из Азербайджана за рубеж за отчетный период увеличились на 29,1% - до $556,545 млн.
А.Мамедов
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