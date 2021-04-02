Карантинные ограничения в Шотландии смягчаются

Власти Шотландии в пятницу отменили распоряжение для местных жителей оставаться дома, которое действовало более трех месяцев в связи с пандемией COVID-19, сообщает Би-би-си.

В то же время, по ее данным, еще на протяжении трех недель шотландцы не смогут покидать районов проживания. Местная полиция распространила предупреждение в преддверии пасхальных праздников не покидать районов проживания и соблюдать ограничения на собрания.

По словам первого министра Шотландии Николы Стерджен, вакцинация от COVID-19 в регионе идет лучше, чем власти "могли себе представить в начале года". При этом она подчеркнула, что еще "нет оснований для самоуспокоения".

"Пока продолжается расширение программы вакцинации, важно, чтобы все мы проявляли повышенную бдительность относительно того, как мы ведем себя в повседневной жизни", - сказала Стерджен.

В понедельник власти Шотландии продолжат снимать ограничения. В частности, возобновится работа парикмахерских, барбершопов, автомобильных салонов, магазинов товаров для дома и садовых центров. Кроме того, для лиц 12-17 лет разрешат контактные занятия спортом на свежем воздухе, а студенты колледжей возвратятся к очным занятиям по практическим предметам.

Ожидается, что школьники возвратятся к полноценной учебе после пасхальных праздников.