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СНГ 02.04.2021 16:49

Кремль получил приглашение Байдена Путину на саммит по климату - Песков

Кремль получил приглашение американского президента Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину принять участие в климатическом саммите, который пройдет в США, заявил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков.

"Да, действительно, приглашение получено, но вместе с тем, пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, США, КЛИМАТ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]