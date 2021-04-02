Кремль получил приглашение Байдена Путину на саммит по климату - Песков

Кремль получил приглашение американского президента Джо Байдена президенту РФ Владимиру Путину принять участие в климатическом саммите, который пройдет в США, заявил пресс-секретарь российского государства Дмитрий Песков.
"Да, действительно, приглашение получено, но вместе с тем, пока отсутствуют детали. Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на соответствующий вопрос.
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