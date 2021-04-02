Стратегические резервы Азербайджана эквивалентны 120% ВВП – Джаббаров

Стратегические резервы Азербайджана на 1 марта 2021 года превышают $51 млрд, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
«На 1 марта 2021 года стратегические резервы Азербайджана превышают $51 млрд, что эквивалентно 120% ВВП страны за 2020 год», - сказал Джаббаров.
По его словам, стратегические резервы Азербайджана в настоящее время в 5,8 раз превышают размер внешнего долга страны.
Р.Ахмедов
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