Стратегические резервы Азербайджана эквивалентны 120% ВВП – Джаббаров

Стратегические резервы Азербайджана на 1 марта 2021 года превышают $51 млрд, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.

«На 1 марта 2021 года стратегические резервы Азербайджана превышают $51 млрд, что эквивалентно 120% ВВП страны за 2020 год», - сказал Джаббаров.

По его словам, стратегические резервы Азербайджана в настоящее время в 5,8 раз превышают размер внешнего долга страны.

Р.Ахмедов