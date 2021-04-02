ЕС активизирует контакты с участниками СВПД и США

Координатор Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от ЕС Жозеп Боррель активизирует контакты со всеми участниками ядерной сделки и США, чтобы определить меры по снятию санкций и выполнению ядерных обязательств, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба.

"Координатор также расширит контакты в Вене со всеми участниками СВПД, а также США", - говорится в заявлении службы.

В заявлении подчеркивается, что участники "согласились возобновить сессию совместной комиссии СВПД в Вене на следующей неделе, чтобы четко определить отмену санкций", а также меры по выполнению ядерных обязательств, в частности, через встречи соответствующих групп экспертов.

В документе отмечается, что участники комиссии подчеркнули приверженность сохранению СВПД и обсудили условия по обеспечению возвращения к полному исполнению ядерной сделки.

Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене, она пройдет в очном формате.

Совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудила возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча прошла в деловой атмосфере. "Виртуальная встреча совместной комиссии СВПД завершилась. Обсуждения велись в довольно деловой атмосфере, они продолжатся, - написал Ульянов в твиттере. - Создается впечатление, что мы на правильном пути, но этот путь будет нелегким и потребует интенсивных усилий. Кажется, что заинтересованные стороны готовы к этому".

Администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

В госдепе отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках. "Формат нам непринципиален, - сказал на брифинге в начале марта представитель госдепа Нед Прайс. - Для нас принципиально, чтобы Иран не получил ядерное оружие".