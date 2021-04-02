ЕС активизирует контакты с участниками СВПД и США

Координатор Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от ЕС Жозеп Боррель активизирует контакты со всеми участниками ядерной сделки и США, чтобы определить меры по снятию санкций и выполнению ядерных обязательств, сообщила в пятницу Европейская внешнеполитическая служба.
"Координатор также расширит контакты в Вене со всеми участниками СВПД, а также США", - говорится в заявлении службы.
В заявлении подчеркивается, что участники "согласились возобновить сессию совместной комиссии СВПД в Вене на следующей неделе, чтобы четко определить отмену санкций", а также меры по выполнению ядерных обязательств, в частности, через встречи соответствующих групп экспертов.
В документе отмечается, что участники комиссии подчеркнули приверженность сохранению СВПД и обсудили условия по обеспечению возвращения к полному исполнению ядерной сделки.
Очередная встреча совместной комиссии по иранской ядерной сделке запланирована на 6 апреля в Вене, она пройдет в очном формате.
Совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудила возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча прошла в деловой атмосфере. "Виртуальная встреча совместной комиссии СВПД завершилась. Обсуждения велись в довольно деловой атмосфере, они продолжатся, - написал Ульянов в твиттере. - Создается впечатление, что мы на правильном пути, но этот путь будет нелегким и потребует интенсивных усилий. Кажется, что заинтересованные стороны готовы к этому".
Администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.
В госдепе отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках. "Формат нам непринципиален, - сказал на брифинге в начале марта представитель госдепа Нед Прайс. - Для нас принципиально, чтобы Иран не получил ядерное оружие".
Азербайджан полностью соблюдает обязательства в рамках трехстороннего заявления по Карабаху – глава МИД
Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете «Искандер-М» - ANAMA
Президент Алиев отправил в отставку главу ОАО «Мелиорация и водное хозяйство»
Украина в I квартале снизила добычу газа на 3,3%
Эксперты трехсторонней рабгруппы обсуждают возможности разблокирования действовавших в СССР транспортных коммуникаций - вице-премьер Армении
АSG Helicopter Services к 2022г завершит строительство в Азербайджане предприятия для ремонта вертолетов линейки Ми
В Азербайджане незначительный прирост новых случаев COVID-19, 24 человека скончались
Суд в США запретил продажи "сатанинских" кроссовок под брендом Nike
Доля темнокожих в руководстве американских финкомпаний сократилась в 2007-2018гг
ИВ Гянджи направит около 19 млн манатов на строительство ряда объектов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей
В казанской мечети почтили память жертв геноцида азербайджанцев
В Баку состоялся онлайн семинар Учебно-методического центра русского языка
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам