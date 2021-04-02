Очная встреча комиссии по СВПД пройдет 6 апреля в Вене

Участники Совместной комиссии по иранской ядерной сделке проведут во вторник, 6 апреля, в Вене очную встречу, сообщили в пятницу иранские СМИ.

Такое решение принято на прошедшем в пятницу в режиме онлайн заседании Совместной комиссии по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Руководитель иранской делегации, замглавы МИД Аббас Арагчи заявил по ее итогам, что Тегеран не видит смысла обсуждать с США их возвращение в СВПД и что Вашингтону достаточно отменить антииранские санкции.

"Нет необходимости вести с США переговоры об их возвращении в СВПД. В этом плане путь, который должны проделать США, совершенно ясен. Поскольку США вышли из сделки и возобновили действие санкций в отношении Ирана, они могут вернуться тем же путем, положив конец беззаконию", - подчеркнул Арагчи, которого цитируют иранские СМИ.

Как сообщила ранее Европейская внешнеполитическая служба, участники пятничной встречи предполагали обсудить "перспективы возможного возвращения США в СВПД, и как обеспечить полное и эффективное выполнение соглашения всеми сторонами"

В мероприятии приняли участие представители Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и Ирана.

По итогам встречи участники подтвердили готовность сохранить сделку.