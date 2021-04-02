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Регион 02.04.2021 16:27

Тегеран считает встречу совместной комиссии СВПД возможной и без США

Встреча представителей Ирана и США на следующих переговорах совместной комиссии СВПД необязательна, заявил в пятницу глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Никакой встречи между Ираном и США. В этом нет необходимости", - написал Зариф в своем твиттере.

По его словам, целью переговоров в очной форме, которые запланированы в Вене на 6 апреля, является оперативное завершение разработки проблемы, связанной со снятием санкций, и ответными шагами Тегерана.

Совместная комиссия СВПД на встрече 2 апреля в режиме видеоконференции обсудила возможное возвращение США в ядерную сделку с Ираном.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что встреча прошла в деловой атмосфере. "Виртуальная встреча совместной комиссии СВПД завершилась. Обсуждения велись в довольно деловой атмосфере, они продолжатся, - написал Ульянов в твиттере. - Создается впечатление, что мы на правильном пути, но этот путь будет нелегким и потребует интенсивных усилий. Кажется, что заинтересованные стороны готовы к этому".

Администрация президента Джо Байдена заявила о готовности вернуться в СВПД, если Тегеран будет в полном объеме соблюдать условия ядерной сделки. Иран ответил, что первый шаг - за Вашингтоном.

В госдепартаменте США отмечали, что готовы к контактам с Ираном по вопросу возвращения в СВПД, причем на любых площадках. "Формат нам непринципиален, - сказал на брифинге в начале марта представитель госдепа Нед Прайс. - Для нас принципиально, чтобы Иран не получил ядерное оружие".

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Тэги: ИРАН, США, СВПД, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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