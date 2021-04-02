Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей

Yelo Bank всегда уделял особое внимание реализации социальных проектов. В рамках Программы самозанятости банк предоставил еще трем гражданам необходимое оборудование для частного предпринимательства.
На этот раз мы решили поддержать наших граждан, которые хотят открыть кофе шоп, автомойку и заниматься выпечкой.
Агаев Бахманьяр, ветеран Великой Отечественной войны, хотел открыть собственную автомойку, а Алимамедли Расул мечтал заняться продажей мобильного кофе и радовать своих клиентов. Мы предоставили вышеупомянутым гражданам инструменты, материалы и оборудование, необходимые для реализации их бизнес-идей.
Еще одна гражданка которой мы помогли реализовать свои идеи - Улькер Гасанова. Она давно занимается выпечкой сладостей и хотела превратить это хобби в частный бизнес. Мы обеспечили ее соответствующим оборудованием и поспособствовали расширению ее бизнеса.
Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий.
В свою очередь, мы понимаем важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяем особое внимание социальным программам. Мы не только одними из первых присоединились к программе самозанятости, но и продолжим поддерживать реализацию этого проекта.
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