Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете «Искандер-М» - ANAMA

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) заявляет, что обнаруженные в городе Шуша в Карабахе обломки, принадлежат ракете «Искандер-М».
Об этом заявил начальник Оперативного штаба ANAMA Идрис Исмайлов.
По его словам, которые приводят азербайджанские СМИ, в ходе проверки специалистами ANAMA опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер».
«Обломки находились на расстоянии 780 метров друг от друга. Недавнее расследование показало, что в направлении города Шуша была выпущена ракета «Искандер-М», - сказал Исмайлов.
Р.Ахмедов
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