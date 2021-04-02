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Карабахский конфликт 02.04.2021 16:56

Обнаруженные в Карабахе обломки принадлежат ракете «Искандер-М» - ANAMA

Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) заявляет, что обнаруженные в городе Шуша в Карабахе обломки, принадлежат ракете «Искандер-М».

Об этом заявил начальник Оперативного штаба ANAMA Идрис Исмайлов.

По его словам, которые приводят азербайджанские СМИ, в ходе проверки специалистами ANAMA опознавательного номера (9М723) ракеты было установлено, что ее обломки принадлежат ракетному комплексу «Искандер».

«Обломки находились на расстоянии 780 метров друг от друга. Недавнее расследование показало, что в направлении города Шуша была выпущена ракета «Искандер-М», - сказал Исмайлов.

Р.Ахмедов

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Тэги: РАКЕТА, ИСКАНДЕР, ANAMA

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]