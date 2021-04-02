В Армении зафиксировано 10 случаев заражения британским штаммом коронавируса

В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом нового типа коронавируса, сообщает Минздрав республики.

"Выявлено десять случаев заражения британским штаммом коронавируса", - отметили в Минздраве в пятницу.

По данным на 2 апреля, в республике число зараженных коронавирусом увеличилось на 1116, составив 194 тыс. 852. За последние сутки скончались 23 человека, общее число смертей составило 4 тыс. 456.