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Регион 02.04.2021 17:20

В Армении зафиксировано 10 случаев заражения британским штаммом коронавируса

В Армении выявлено 10 случаев заражения британским штаммом нового типа коронавируса, сообщает Минздрав республики.

"Выявлено десять случаев заражения британским штаммом коронавируса", - отметили в Минздраве в пятницу.

По данным на 2 апреля, в республике число зараженных коронавирусом увеличилось на 1116, составив 194 тыс. 852. За последние сутки скончались 23 человека, общее число смертей составило 4 тыс. 456.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, БРИТАНИЯ, ШТАММ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]